Без пафосу і ходіння вулицями: як цього року пройде свято випускників

Випускної ходи у Тернополі цього року не буде.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, таке рішення прийняли через заборону проводити масові заходи у воєнний час.

Діти отримають атестати та медалі у школах. Аналогічно вручатимуть дипломи і у вищих навчальних закладах.

“Ми пам’ятаємо, як кожного року всі випускники йшли ходою. У цьому році військові нам рекомендували та категорично забороняють ці заходи проводити. Тобто святкової ходи не буде. Атестати будуть вручатися у школах, у навчальних закладах, які закінчили. Зокрема, це стосується випускників 11-их і 9-их класів. Все відбудеться без пафосу та ходіння по вулицях”, – зазначив на брифінгу Володимир Труш.

Додамо, в умовах воєнного стану школи на Тернопільщині працюють дистанційно. Такий формат навчання діє і в більшості вищих навчальних закладів. Деякі виші практикують змішаний формат.