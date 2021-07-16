15 липня у Почаївській лаврі відбувся з’їзд чернецтва УПЦ МП, у якому беруть участь представники понад 300 монастирів та скитів церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Очолив зібрання Голова з’їзду – митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври; заступник Голови з’їзду – митрополит Почаївський Володимир, намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври; секретар з’їзду – митрополит Святогірський Арсеній, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври, що на Донеччині. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій лишень надіслав учасникам з’їзд напутнє послання.

Не очікувано серед монахів УПЦ МП на з’їзді опинились Почаївський міський голова Василь Бойко та скандальний нардеп Андрій Деркач. До слова, останній внесений до персонального санаційного списку США з формулюванням «російський агент з більш ніж десятирічним стажем».

Крім внутрішньо церковних питань його організатори анонсували обговорення під час з’їзду і ряду звернень до влади. Ченці вимагатимуть не називати їхню церкву російською та проситимуть знизити для монастирів тарифи на комунальні платежі.

Загалом же, крім юрби у чорних рясах, мало що вказувало на те, що це є з’їзд чернецтва. У цей день автостоянка Почаївської лаври більше нагадувала виставку елітних автівок, які востаннє містяни могли бачити хіба під час приїзду московського патріарха Кіріла. Щоб не бентежити уми простого люду, паломницьку трапезну, у якій засідали учасники з’їзду, від вірян закрили. Особливо контрастно та лицемірно «нестяжательство» монахів УПЦ МП виглядало на фоні жебраків, які просили милостиню під монастирем.