Групу осіб, які порушували умови карантину в парку “Топільче”, зупинили військовослужбовці.

Шестеро молодих людей, віком від 18 до 19 років, серед яких четверо юнаків та дві дівчини, гуляли в парку без засобів захисту.

До них підійшли нацгвардійці, які патрулювали дану територію. Під час розмови один із хлопців викинув у траву 4 поліетиленових пакетів з невідомою подрібненою зеленою речовиною, а також пристрій для куріння.

Порушник зізнався, що це марихуана, п’ять грамів якої він купив в мережі “Telegram” для власного вживання.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 309 ч. 1 ККУ, повідомляють у поліції.