Враховуючи внесені зміни до Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, з 22 травня на території Тернопільської громади дозволено проведення спортивних заходів за участі 50 осіб (спортсмени, тренери, спортивні судді, інші особи, які забезпечують організаційне супроводження спортивного заходу) без глядачів.

Відповідне рішення схвалили на черговому засіданні міського оперативного штабу.

Як наголошує начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Микола Круть, до переліку спортивних заходів, які дозволені з 22 травня, відносяться лише офіційні спортивні змагання та навчально-тренувальні збори, а їхнє проведення, зокрема, передбачає видання розпорядчого документу про проведення такого заходу організатором спортивного заходу.

Також нагадуємо, що у Тернополі дозволено:

— відвідування спортивних майданчиків з дотриманням протиепідемічних заходів, маскового режиму та соціального дистанціювання. На території майданчику дозволено перебувати не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі;

— тренування спортсменів національних збірних команд.

З метою забезпечення належного проведення на території Тернопільської громади спортивних заходів (офіційних спортивних змагань та/або навчально-тренувальних зборів), організаторам спортивних подій рекомендується узгоджувати з управлінням розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради можливість та порядок їх проведення, надаючи відповідну інформацію за електронною адресою: sport5tmr@gmail.com.