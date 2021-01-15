До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про шахрайство звернулася жителька обласного центру. Зі слів потерпілої, з її рахунку зникло чотири з половиною тисячі гривень.

Жінка напередодні розмістила оголошення на одному з сайтів про продаж взуття. Мала необережність вказати реквізити банківської картки, на якій зберігалася чимала сума грошей. Під час розмови начебто з потенційним покупцем, який випитував дані банківської картки, бо, мовляв, ніяк не може перечислити гроші за товар, і сталася афера. Тернополянка виявила, що жодної копійки від невідомого покупця не надійшло, натомість зникли всі її заощадження.