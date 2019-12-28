На сесії 27 грудня обласні парламентарі завалили проект бюджету, запропонований на затвердження Тернопільською облдержадміністрацією.

У зв‘язку з відсутністю власної команди адміністрація Сопеля зволікала з підготовкою та подачею бюджету.

У проекті документу депутати знайшли багато причин не голосувати. Спроби внести зміни в бюджет також не принесли успіху. «Люміній» з двох боків призвів до того, що проект бюджету так і не затвердили.

Відтак, установи та підприємства, які фінансуються з обласного бюджету, у січні будуть жити за формулами бюджетних розрахунків минулого року.

Друга спроба затвердити обласний бюджет запланована на початок січня.