Без батька залишився маленький синочок: на війні загинув Михайло Храпливий з Тернопільщини

Тернопільщину вчергове сколихнула гірка звістка. Лави Небесного воїнства поповнив наш земляк із Красносілець Збаразької громади Михайло Храпливий.

Боєць загинув ще 4 жовтня під час артилерійського обстрілу в Первомайському Донецької області. Він був стрільцем-санітаром. 16 листопада Михайлові мало виповнитись 40 років…

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Залишився напівсиротою маленький синочок, у невимовному горі батьки та дружина Михайла.

Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника”.

Завтра Героя привезуть до Збаража, щоб поховати на рідній землі. Зустріч відбудеться о 15 годині на Доброводівському перехресті. Після цього у домівці загиблого в Красносільцях відбудеться парастас.

Щирі співчуття родині! Вічна пам’ять Герою!