Трагічно обірвалося життя військового Мирослава Рудого, 1979 року народження, жителя села Курники. Серце Героя зупинилося 10 червня на Тернопільщині, де він перебував у відпустці.

Про важку втрату повідомили у Байковецькій об’єднаній громаді.

“Мирослав гідно боронив наші кордони, наш спокій від початку війни, адже ще у березні пішов добровольцем. Повернувся додому… але зовсім не так, як нам би цього хотілося. Назавжди 45… Без батька залишилося троє дітей. Старший син Максим, який теж служить у Збройних Силах України. А ще оплакуватимуть рідну людину дочка Альбіна, менший син Станіслав та дружина Галина, – повідомляють у громаді. – З сумом і гіркими сльозами на очах приносимо глибокі співчуття сім’ї Мирослава, родичам, знайомим, хоча неможливо уявити їх біль і відчай. Дякуємо за патріота та вірного сина своєї Батьківщини.

Віддаймо останню шану воїну Мирославу. Знаємо, що вся велика родина Рудих воює, а дехто з них уже чекає перемогу з небес… Вічна пам’ять…”.

Похорон Мирослава Рудого відбудеться сьогодні, 12 червня, об 11-й годині.