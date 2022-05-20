У четвер, 19 травня, у Козівській громаді прощалися із військовим Збройних сил України Олександром Саєцьким. Тіло Героя на колінах зустріли земляки, чисельно провели його в останню дорогу.
Про це повідомляють у Козівській селищній раді, передає Файне місто.
Олександр Саєцький з початку російського вторгнення добровольцем вирушив на фронт. До війни працював в ІТ-сфері. Був єдиним сином в батьків.
Боєць загинув під час виконання службового завдання від артилерійського обстрілу в Донецькій області. Вдома у загиблого Героя залишились дружина, син та донечка.
Військового поховали на батьківщині батьків, у селі Будилів Козівської громади.
Глибоко співчуваємо сім’ї, родині загиблого з приводу непоправної втрати”, додали у Козівській селищній раді.
Щирі співчуття рідним і близьким Олександра.
Вічна пам’ять та вічна слава Герою!