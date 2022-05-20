Без батька залишилися синочок і донечка: на Тернопільщині поховали бійця Олександра Саєцькогою ФОТО

У четвер, 19 травня, у Козівській громаді прощалися із військовим Збройних сил України Олександром Саєцьким. Тіло Героя на колінах зустріли земляки, чисельно провели його в останню дорогу.

Про це повідомляють у Козівській селищній раді, передає Файне місто.

Олександр Саєцький з початку російського вторгнення добровольцем вирушив на фронт. До війни працював в ІТ-сфері. Був єдиним сином в батьків.

Боєць загинув під час виконання службового завдання від артилерійського обстрілу в Донецькій області. Вдома у загиблого Героя залишились дружина, син та донечка.

Військового поховали на батьківщині батьків, у селі Будилів Козівської громади.

Глибоко співчуваємо сім’ї, родині загиблого з приводу непоправної втрати”, додали у Козівській селищній раді.

Щирі співчуття рідним і близьким Олександра.

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!