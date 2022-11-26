Без батька залишилися п’ятеро дітей: на Тернопільщині похоронили військового, який із сім’єю переїхав з Донеччини. ФОТО

У Шумській громаді попрощалися з 50-річним військовим, старшим офіцером Юрієм Ожоганичем. Командир протитанкового артилерійського взводу загинув у Запорізькій області.

Заупокійну панахиду відслужили священники ПЦУ у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Потуторів. Віддати шану загиблому прийшли рідні, жителі громади, військовослужбовці, представники влади та духовенства. На місцевому кладовищі труну Героя накрили державним прапором, під супровід оркестру присутні виконали гімн України. З усіма військовими почестями, під залпи почесної варти поховали бійця.

Юрій Ожоганич народився у Черкаській області, спільно із дружиною та 5 дітьми проживали на Донеччині. У 2014 році, рятуючись від війни, переїхали на Шумщину, яка за 8 років стала для них рідною.

“Юрій був справжнім патріотом України, прекрасним батьком, безкорисливим та щирим. Виховав гідно синів, які також стали на захист нашої держави.

Низький уклін Герою та щирі співчуття родині! Ціна нашої свободи – висока, пам’ятаймо про це!”, – зазначають на сторінці Шумської територіальної громади.