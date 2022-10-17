34-річного Героя – Мальованого Сергія, що загинув захищаючи Україну, вчора навколішки зустріли чортків’яни.

Йому б іще жити, виховувати дітей та тішити своїми успіхами батьків, але цього не трапиться, бо Сергій настільки любив рідну Батьківщину, що за її Незалежність віддав найдорожче – своє життя.

Одразу після повномасштабного вторгнення росії, Сергій мужньо вирішив, що він не може дозволити окупантам зухвало плюндрувати українську землю. Вже 7 березня Воїн став частиною Чортківської тероборони, а згодом разом із побратимами пішов у бій.

У Мальованого Сергій залишилися батько, матір, дружина, двійко діток та сестра…

Чин похорону Сергія відбудеться у понеділок, 17 жовтня, об 11 годині у рідному селі Звиняч.

Джерело: Чортківська міська рада