Без батька залишилися двоє синів: на Донеччині загинув стрілець Тарас Ухман

Знову сумна звістка прийшла на Тернопільщину.

28 лютого не стало ще одного нашого захисника – жителя села Вільховець колишнього Бережанського району, 46-ти річного Тараса Тадейовича Ухмана.

Про важку втрату повідомили на сторінці Саранчуківської сільської територіальної громади.

Тарас Ухман був старшим сержантом окремого стрілецького батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Федорівка Донецької області.

У Тараса залишилися двоє синів, дружина і мама.

Вічна пам’ять і слава Герою!