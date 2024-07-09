У Чортківську громаду надійшла звістка про загибель 30-річного воїна Романа Слоти із села Бичківці.

Романа знали не лише у селі, а й далеко за його межами. Завжди активний, позитивний, вправний спортсмен – добре грав і волейбол, і футбол, завжди радо брав участь у всіх змаганнях. Але війна внесла свої корективи. Роман пішов добровольцем у 2023 році. Місцем служби обрав об’єднану штурмову бригаду Нацполіції “Лють”. Був інспектором взводу у штурмовому полку “Сафарі”. 6 липня відбувся останній бій захисника поблизу Торецька Бахмутського району, повідомили у Чортківській міській раді.

Вдома у Романа залишились дружина, двоє дітей, мама, батько.

Тіло загиблого Героя зустрічатимуть сьогодні, 9 липня, о 16-й годині в соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Вічна пам’ять Герою…