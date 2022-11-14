Без батька залишилися двоє дітей: на Тернопільщині прощаються з Героєм Петром Лісовим. ФОТО

Україна продовжує платити страшну ціну у боротьбі за незалежність.

5 листопада від рук московських окупантів загинув житель с. Біла – Лісовий Петро. І лише вчора Герой повернувся до рідного дому, повідомляють у Чортківській міській раді.

Вчора спершу у Соборі верховних апостолів Петра і Павла, а потім у рідному селі Героя його прийшли зустріти чимало людей: родичі, близькі, товариші та всі, хто усвідомлює, якою дорогою ціною Збройним Силам України дається деокупація наших земель…

Лісовий Петро був призваний на військову службу ще 25 лютого цього року. Служив навідником у роті вогневої підтримки. Щоразу безстрашно йшов у бій, адже розумів, яку відповідальність разом із побратимами несе за майбутнє всієї України. Та 5 листопада відбувся його останній бій. У ході виконання бойового завдання загинув під час ворожого стрілецького вогню поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області.

У Героя вдома залишилась мама, сестра, двоє дітей.

Чин похорону відбудеться у понеділок, 14 листопада, о 12-й годині у рідному селі Героя.