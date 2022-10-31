Без батька залишилися четверо синів: на фронті загинув Володимир Сидоров з Тернопільщини

Сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину зі сходу України.

28 жовтня поблизу села Водяне Донецької області загинув житель села Старий Почаїв Почаївської територіальної громади, командир міномета розрахунку мінометного взводу мінометної батареї Володимир Сидоров, 1976 року народження.

Чоловік захищав рідну землю у складі Збройних сил України із 5 березня 2022 року.

Про це повідомили у Почаївській міській раді.

“Надзвичайно працьовита, чуйна та спокійна людина – таким його пам’ятають близькі та знайомі.

Вдовою залишилась дружина, а без батька четверо синів.

Щирі співчуття сім’ї загиблого.

Вічна пам’ять Нашому Герою!”, – ідеться у зверненні з приводу важкої втрати на сторінці міської ради.