Без батька залишилися четверо діток: на війні загинув Іван Горобець з Тернопільщини

Знову війна відгукнулася на Тернопільщині важкою втратою.

10 жовтня в ході бойових дій у селі Первомайське Донецької області загинув солдат Горобець Іван Зотович, 1977 року народження, житель села Залісці колишнього Шумського району.

Страшна війна назавжди забрала доброго, веселого та турботливого сина, брата, батька чотирьох дітей.

“Іван завжди усім допомагав та мав добре серце. В пам’яті друзів та односельчан він назавжди залишиться добрим, веселим та працьовитим.

Він пішов боронити Україну знову, адже був учасником АТО та як ніхто розумів, що потрібно зупинити ворога, навіть ціною власного життя…”, – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

Вічна пам’ять Герою!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Івана.

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом…