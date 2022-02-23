З кожним роком служби, відповідальні за будування та ремонт доріг в Україні, переконуються в перевагах бетонних доріг. Вони набагато довговічніші за асфальтові, їм не страшні екстремально високі температури, а їх будівництво в перспективі дозволяє економити до 40 % виділених коштів.

Бетонні дороги від компаній ООО «БК «Фортіс Груп»

Бетонні дороги RCC – не новинка на українському ринку. Однією з перших їх будівництво організувала компанія ООО «БК «Фортіс Груп» і з того моменту вона успішно надає професіональні послуги з укладання високоякісних бетонних доріг. Компанії «Фортіс Груп» можна довірити реалізацію найважчих та наймасштабніших об’єктів, адже вона:

постійно слідкує за якістю матеріалів – провідні експерти компанії регулярно проводять дослідження та тестують покриття на предмет їх стійкості перед атмосферними явищами та механічними навантаженнями. Готова бетонная дорога повністю відповідає заявленим характеристикам та служить максимально довго;

дотримується перевіреної технології – бездоганну репутацію ООО «БК «Фортіс Груп» здобула завдяки відповідальному підходу до поставлених задач. Спеціалісти компанії знають, як будувати ідеальні бетонні шляхи, здатні служити десятиріччями;

гарантує якість та довговічність доріг – компанія «Фортіс Груп» націлена лише на результат. Побудовані бетонні дороги повністю відповідають сучасним вимогам якості та безпеки.

Експерти ООО «БК «Фортіс Груп» готові надати професійні консультації та відповісти на будь-які запитання клієнтів. Співпраця з компанією – запорука успіху та своєчасної здачі об’єкту.

В чому переваги бетонної дороги перед асфальтною?

Дороги по технології RCC завоювали популярність завдяки високій швидкості будівництва, максимальній міцності та довговічності, меншій кількості використаного цементу та можливості побудувати дороги з використанням більш якісних матеріалів. Для їх успішного будівництва не потрібно застосовувати надсучасну техніку, а готовий об’єкт поступає в розпорядження замовника вже через 1–3 дні після закінчення будівельних робіт.

Щоб зрозуміти, в чому головні переваги бетонних доріг RCC перед асфальтними, достатньо порівняти їх в’яжучі компоненти. В асфальті це бітум, котрий змішується з піщано-гравійною сумішшю і мінеральними добавками. Саме бітум виступає найслабшим місцем в складі асфальту. Він не в змозі забезпечити монолітне з’єднання. Під впливом високих навантажень та екстремальних температур таке покриття може просідати, на його поверхні з’являються напливи та колії.

На відміну від асфальту, роль в’яжучої речовини в бетонній дорозі відіграє цемент. Він гарантує максимально надійне з’єднання всіх компонентів. Цемент не піддається впливу погодних явищ та може витримувати високі навантаження без деформації та появи дефектів на поверхні. Ці та інші переваги роблять бетонні дороги RCC №1 при облаштуванні сучасних доріг, боксів та парковок вантажної техніки, аеродромів, торгових комплексів, ангарів, сільгосп приміщень.