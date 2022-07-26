Для надання медичної допомоги в лікарню із тілесними ушкодженнями бригада швидкої госпіталізувала двох сімнадцятирічних жителів Залозецької територіальної громади. Хлопці потрапили у дорожньо-транспортну пригоду.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що один з них, керуючи мотоциклом марки LIFAN LF150-2E, на трасі Почаїв-Зборів не впорався з керуванням та врізався в бетонну плиту. В результаті удару хлопці отримали тілесні ушкодження. Пасажира після надання меддопомоги відпустили додому, а от водія госпіталізували в травматологічне відділення.

Під колеса автомобіля Peugeot Expert потрапила чотирнадцятирічна жителька Кременецького району. Дівчина їхала на велосипеді трасою в попутному з автівками напрямку. У той момент, коли велосипедистка повертала ліворуч, її зачепив бус, який рухався позаду. Потерпілу доправили до лікарні.

Обидві автопригоди внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.