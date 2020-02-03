Тернополяни масово скаржаться у «Електронну приймальню» на те, що впродовж останніх місяців подають показники за спожиту електроенергію за допомогою сервісу eps.org.ua, однак у ТОВ «Тернопільобленерго» проводять некоректні нарахування, вказуючи свій показник від служби, а не той, який подав споживач. Особливо енергетики «потішили» нарахунками у січні.

На жаль, ситуація, коли у деяких службах «не бачать» показників трапялися вже неодноразово.

«У січні в своєму електронному кабінеті я побачила нарахування, які суттєво різняться з тим, що я нарахувала у відповідності до спожитих кіловат та поданих показників. Якби різниця була незначна, то можливо б і уваги не звернула, але тут було взято показник «зі стелі» і відповідно до нього я маю оплатити на 200 гривень більше, ніж спожила. Чому був не взятий до уваги мій показник, поданий вчасно – 2 січня? У абонентському відділі мені сказали, що не беруть до уваги даних з eps.org.ua і що я занадто пізно подала показник, наполягаючи, що необхідно було подати 1 січня. Поясніть будь ласка, чому я впродовж багатьох років користувалася зручним сервісом – єдиною квитанцією на eps.org.ua, де я і показники подавала, і оплату здійснювала, а зараз позбавлена цієї можливості?», – пише читачка.

Директор ПП «Укрспецінформ» Михайло Шидлівський підтвердив, що і на адресу його підприємства надійшло чимало скарг щодо не врахування електромережами поданих показників.

– Дійсно, до нас надходили звернення мешканців Тернополя та районів області про те, що показники, котрі були подані через сайт eps.org.ua не були взяті до уваги надавачем послуг при проведенні нарахувань. Ми зверталися в дану службу за роз’ясненнями та провели зустріч з ними, де нас запевнили , що покази будуть братися до розрахунку, при умові, що будуть здані в період їх приймання.. Чому і дальше виникає ситуація з неврахуванням даних, я особисто пояснити не можу. З нашого боку робиться все для того, щоб максимально спростити можливість подачі показів мешканцям Тернополя та області не тільки по електроспоживанню, але по інших службах також.

До слова, на сайті обленерго www.toe.com.ua зазначено, що покази лічильників можна подавати «протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій день наступного розрахункового періоду» та «знімати фактичні покази лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу у будь-який зручний спосіб». Раніше терміни подачі показників за використану електроенергію були інші – від 1 до 4 числа місяця, наступного за розрахунковим. Кореспонденти звернулися в цю установу за коментарем щодо актуальних термінів подачі показників лічильників спожитої електроенергії, а також за поясненням – чому все таки не були взяті до уваги показник десятків споживачів, поданих за допомогою eps.org.ua.

Тернопіль житлово-комунальний