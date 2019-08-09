25 серпня 2019 року у мальовничих Бережанах, в рамках святкування Дня міста, відбудеться виставка-ярмарок меду та екологічних товарів.

Тут ви зможите зустрітися з виробниками продукції бджільництва, (екопродукції) придбати обладнання для пасічництва, екологічну продукцію вітчизняного виробництва.

Познайомитесь з пасічниками Західної України, дізнаєтесь багато цікавого про їх пасіки, яку продукцію вони виробляють.

Придбаєте мед, квітковий пилок, пергу, віск та іншу пасічницьку продукцію.

Вас очікують різноманітний вибір, широкий асортимент, маса приємних вражень і задоволення від покупки!

Телефон для довідок: 0672085922

Організатори: Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Золоте Опілля» (м. Бережани)

Кооперативне об’єднання “Файні Ґазди”

Бережанська міська рада Гайда на ярмарок!