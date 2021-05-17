У Бережанах на Тернопільщині презентували кількаметрову витинанку-вишиванку.

– У переддень Міжнародного дня сім’ї у Бережанах відбулася презентація витинанки – панно «Бережанська берегиня», – розповіли в Центрі дитячої та юнацької творчості Бережан, пише Терен.

Це спільний проєкт ЦДЮТ та Бережанської загальноосвітньої школи №3.

«Бережанська берегиня» – це постать жінки, яка підняла над головою свої руки. На її долонях вмостилися голуби.

Біла композиція розміщена на червоному фоні. Техніка виконання нагадує решетилівську вишивку.

На презентацію панно були запрошені місцеві школярі, з якими провели народознавче заняття «Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу».