У ніч на 31 березня Верховна Рада прийняла закон про продаж сільськогосподарської землі. Документом передбачено зняття з 1 липня мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та врегульовано процес обігу цих земель.

Що передбачає закон?

Зокрема, на перехідний дворічний період право купувати паї до 100 га будуть мати лише українські громадяни, а концентрація під контролем юридичних осіб площ до 10 тисяч гектарів буде дозволена з січня 2024 року. Крім того, закон чітко виписаний в інтересах не власників паїв, які би мали отримати право на продаж земель, а в інтересах орендарів-латифундистів. Саме орендарі, які орендують землі з 2010 року, наділяються правом викупити у власника землю за фіксованою ціною нормативної грошової оцінки (28 тисяч гривень за гектар) в розстрочку до 10 років. Також орендар буде мати можливість передати переважне право на придбання ділянки іншій особі. Таким чином, землями українських селян торгуватимуть не селяни, а орендарі. Єдиний плюс закону – заборона іноземцям володіти українською землею. Вона може бути скасована тільки на референдумі.

Змова “Слуг народу” і БПП

Нагадаємо, що відкриття ринку землі назвав одним зі своїх пріоритетів Президент Володимир Зеленський. Однак в ході кількамісячного розгляду закону у парламенті стало зрозуміло, що частина його монобільшості не готова голосувати за закон про обіг землі. Навіть із зацікавленими голосами створеної найбільшим латифундистом Андрієм Веревським депутатської групки “Довіра” не було впевненості, що суперечливий закон пройде. Крім того, був ризик акцій протесту з боку різного роду аграрних асоціацій. Однак у розклад “несподівано втрутився” карантин та режим надзвичайної ситуації. В таких умовах погодилися проголосувати за продаж аграрних земель затяті опоненти Зеленського – “Європейська солідарність” та “Голос”. Дивного тут нічого немає. Родина п’ятого президента має свої вагомі інтереси в аграрному бізнесі. Дотичні до неї структури орендують сотні тисяч гектарів землі. Щодо “Голосу”, то ця партія є симбіозом інтересів олігарха Пінчука, чеського інвестбанкіра Фіали та головного акціонера Галицької партії латифундиства Володимира Матковського. І саме Фіала найбільш зацікавлений у відкритті ринку землі. Структури інвестбанкіра добре підготувалися до цього. В законі навіть є позиція, що банки можуть ставати власниками заставної землі.

В умовах, коли світ поринув у затяжну кризу, а українська економіка дихає на ладан, відкриття ринку землі може стати Клондайком для міжнародного спекулятивного капіталу і трагедією для українського села.

Як голосували тернопільські “слуги народу”?

З тернопільських депутатів – членів монобільшості в розпродажі української землі взяли участь четверо з п’яти “Слуг народу”. Списковик Іван Калаур на сесії був відсутнім. Кажуть, він перебуває в самоізоляції. Натомість Андрій Богданець, Ігор Василів, Володимир Гевко та Людмила Марченко на сесії були і справно проголосували за драконівський закон. Нам складно судити про мотиви (а вони можуть бути різноманітні) кожного при цьому голосуванні. Однак і без того зрозуміло, що ці люди, які випадково опинились на політичній хвилі, зробили фатальний крок у своїй короткій політичній кар’єрі. Можливо, вони сьогодні тішаться з тимчасових вигод від голосування, але завтра точно будуть шкодувати.

І ще одне. Старт грабіжницькому розпродажу української землі дали три партії, за які тернополяни повально проголосували в липні 2019 року – “Слуга народу”, Блок Петра Порошенка “Європейська солідарність” та “Голос”.

Павло Гриб