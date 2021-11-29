Циклон Benedikt йде на Тернопільщину. Він принесе ускладнення погоди. Регіон охопить холоднеча, можливі дощі з мокрим снігом, а також дошкулятимуть сильні вітри.

Холодні атмосферні фронти зумовлюватимуть погоду на Тернопільщині протягом тижня. Тенденції з похолодання посилюватимуться.

“Активний циклон на ім’я Benedikt організує складну погоду. Його холодний атмосферний фронт зумовить різні повітряні маси в межах України, на Заході тилова частина холодного фронту принесе низьку температуру повітря, тому тут дощ змішуватиметься із снігом. Уся ця складна синоптична ситуація супроводжуватиметься сильним вітром, місцями навіть штормовим. Дощ у понеділок більш можливий надвечір з переходом у сніг. Відчутне похолодання прийде у вівторок, 30-го листопада”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою. Залишатиметься високою ймовірність дощів з мокрим снігом, а нічні температурні показники знижуватимуться до мінусових.