Виробництво ниток для бельгійської групи компаній «Monks International» панують розпочати у Тернополі в кінці цього літа.

До цієї групи входить дванадцять компаній, які спеціалізуються на виготовленні меблевих та інтер’єрних тканин. Вони працюють у Бельгії, Польщі, Америці, Індії, Китаї. А тепер буде ще одна дочірня компанія – українська – «Global Textile Aliance UA».

– «Монкс інтернешенел» – це одна із 12 міжнародних компаній, що спеціалізуються на виготовленні текстилю для інтер’єру, – розповіла Крістел Бішоп, менеджерка з розвитку проектів компанії. – Відділення у Тернополі називатиметься «Глобал текстайл альянс Україна». Спочатку будемо працювати у приміщеннях колишнього заводу «Оріон». Там вироблятимемо нитки, з яких плестимуться чохли для матрасів, які будуть експортуватися в різні країни світу. Як тільки бізнес запрацює на повну силу будемо будувати наступний завод. Зараз працюємо над наповненням нашого бізнесу, чекаємо обладнання, шукаємо персонал, сподіваємось із серпня запустити виробництво. Тернопіль виділився дуже гарно з поміж інших міст України, ми знайшли тут всю необхідну підтримку, дуже приємний клімат створений для нових інвесторів. Ми маємо всю необхідну підтримку від влади для нашої роботи.

Компанія обирала між двома містами, де розмістити своє виробництво – Луцьком і Тернополем. І надали перевагу нашому місту. Залучення та супровід інвесторів здійснювала команда Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області. У майбутньому виробництво «Global Textile Aliance UA» буде розташоване в індустріальному парку «Тернопіль».

– Зараз компанія розпочинає працювати на потужностях заводу «Оріон», – розповів Сергій Надал, міський голова. – Заплановано, що влітку має розпочати роботу ткацька і прядильна фабрика з виробництва тканин для меблів. Місто пропонує компанії земельну ділянку близько 5 гектарів на території індустріального парку «Тернопіль». Розраховуємо, що компанія стане якірним підприємством, яке притягне додаткових інвесторів. Місто взяло на себе зобов’язання стосовно того, що ми допоможемо провести необхідну комунікацію: дороги, під’їзди, щоб створити максимально комфортні місця на території індустріального парку. Крім того гарантуємо надання місцевих пільг по податках. За рахунок цього будемо мати нове виробництво щонайменше на 400 робочих місць, престижну зарплату, доходи від податків із зарплати. Покращимо свій економічний і експортний потенціал в цілому.

Угоду про довгострокову оренду виробничих приміщень площею 7000 квадратних метрів компанія “Global Textile Aliance UA” (GTA UA) підписала в місті Тернополі 28 квітня 2021 року. Їх використають для розміщення заводу з виробництва меблевих тканин та тканин для інтер’єру, а також наматрацників для провідних світових брендів. Цього року також планують розпочати проектування на земельній ділянці 5 гектарів в індустріальному парку «Тернопіль» нового заводу площею 20000 квадратних метрів. Там розташують повний цикл виробництва – ткацьку, прядильну, в’язальну, фарбувальну та швейні фабрики.