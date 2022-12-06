Сьогодні в Україні ввели в обіг нові поштові марки “Зброя Перемоги”, які присвячені Збройним силам. Спецпогашення влаштували і в Тернополі, у регіональному відділенні Укрпошти.

Випуск, за доброю традицією – благодійний, адже частину коштів з продажу марок спрямують на допомогу ЗСУ, – розповів художник графік Сергій Харука. На марках зображені зразки української та закордонної зброї.

“Марковий аркуш «Зброя Перемоги» складається з 6 поштових марок зі зразками військового українського та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс». До них також випустили конверт «Перший день», немаркований конверт та картку. Марка – це ще одна пам’ятка для майбутніх поколінь про підтримку наших західних сусідів у складні часи й міць Збройних сил України”.

Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки. А тираж сягає 200 000 примірників.