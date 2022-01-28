Байден розповів, коли російські війська можуть вторгнутися в Україну

Президент США Джо Байден застеріг, що існує “чітка імовірність” вторгнення Росії в Україну наступного місяця, повідомив Білий дім.

Про це він заявив у четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, пише BBC Україна.

“Президент Байден сказав, що існує велика ймовірність того, що росіяни вторгнуться в Україну в лютому”, – заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Горн.

“Він сказав це публічно, і ми попереджали про це протягом місяців”, – додала вона.

Росія тим часом заявила, що бачить “небагато підстав для оптимізму” після того, як США відкинули її головні вимоги, серед яких – не підтримувати членство України в НАТО.

Нагромадження Росією десятків тисяч військових на кордонах України останніми тижнями викликає побоювання вторгнення. Москва заперечує, що планує напад.

Під час розмови із Зеленським Байден також “підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками і партнерами рішуче відповісти, якщо Росія вторгнеться в Україну”, йдеться у заяві Білого дому.

Зеленський же заявив, що вони “обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє”.

Після розмови президентів деякі ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що сторони мають розбіжності щодо того, наскільки близькою є загроза російського нападу. Деякі військові експерти припускають, що Росія, можливо, чекає, поки земля в Україні замерзне, щоб нею змогла переміщатися важка техніка.

Ще один важливий телефонний дзвінок відбудеться у п’ятницю, коли президент Франції Емманюель Макрон поговорить з російським президентом Володимиром Путіним.

“Північний потік-2” під загрозою

Також у четвер США пригрозили у разі вторгнення Росії зупинити відкриття “Північного потоку-2”, ключового газопроводу, який би доставляв російський газ до Західної Європи.

Газогін проходить від Росії до Німеччини, і в четвер німецькі посадовці заявили, що проти проєкту можуть запровадити санкції, якщо Росія атакує Україну.

Захід переконує, що російська економіка зіткнеться з жорсткими санкціями у разі вторгнення, і останні коментарі свідчать про посилення позиції Заходу.

На будівництво газопроводу довжиною 1225 км знадобилося п’ять років, він коштував 11 мільярдів доларів. Цей енергетичний проєкт, прокладений дном Балтійського моря, покликаний подвоїти експорт російського газу до Німеччини.

Але поки що він не почав працювати, бо регулятори заявили в листопаді, що він не відповідає німецькому законодавству.

Росія заперечує будь-які плани вторгнення в Україну, але минулого місяця висунула багато безпекових вимог до Заходу, зокрема вимогу, аби Україні ніколи не дозволили приєднатися до НАТО.

США відхилили цю ключову вимогу, натомість запропонувавши Москві “серйозний дипломатичний шлях”.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у четвер, що відповідь США залишає “мало підстав для оптимізму”, але додав, що “перспективи продовження діалогу завжди є, це в інтересах і нас, і американців”.

Пропозиції не будуть оприлюднені, але держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що в документі чітко прописані їхні “основні принципи”, зокрема суверенітет України та її право самій визначатися, чи бути частиною таких альянсів, як НАТО.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що офіційна відповідь не вирішує “головного занепокоєння” Москви щодо розширення альянсу.