Порівняно недавно вже доводилося висловлювати свої думки стосовно того магічного впливу, який може мати українська пісня – коли ділився враженнями про “Українське поле” у виконанні Петра Гадза. Він, до речі опісля ще й добряче вразив своєю перенесеною на український грунт інтерпретацією відомого хіта Френка Сінатри “My Way” (“Моя дорога”).

Однак це був чоловічий спів і сприймався найкраще, відповідно, чоловіком. Що ж стосується усіляких народних жіночих хорів, то зізнаюся, сприймав їхні співи з поблажливою посмішкою. Або ж – просто перемикав на інший канал. І, щоб вже зовсім бути брутально-відвертим, називав їх подумки “гануськами”. Ну, справді, витанцьовують і виспівують щось там у своїх бутафорських шатах, ну, можливо, знаходить воно якийсь відгук у простолюду, але ти ж, ти! Ти!!! Ти ж ніби з претензією на якусь освіченість і навіть, чорт забирай, художній смак – ну, як ти можеш таке слухати?!

Тепер складаю зброю і схиляю коліно. Перед отим зібранням “ганусьок”. У бутафорських шатах. І зі співом, більш підходящим для отого самого простолюду. Або, якщо вже розібратися, для отого самого єства українського народу – з усіма його недоречностями, бідами і в той же час – із незрівнянною чарівністю, гумором, всім тим, що змушує тебе тужити за Україною, коли перебуваєш вдалині від неї.

Знадобилося для цього не так вже й багато – випадково натрапити в телевізорі на пісні у виконанні “Лісапетного батальйону” під проводом Наталії Фаліон. Абсолютно різні за музичною стилістикою “Добре там, де нас нема” і “Дві долі”, зізнаюся, зачарували. Перша – отою відомою майже кожному українцеві ностальгічною ноткою вкупі з дотепно підміченими “родзинками” інших країн; друга – задушевним діалогом матері та доньки (зізнаюся, вразив не менше, ніж “Опять метель” у виконанні А.Пугачової та К.Орбакайте, хоча за поетичною структурою суттєво різниться). В моїй особі оте зборище “ганусьок” несподівано для мене самого отримало щирого симпатика.

А, може, саме в цім і полягає сутність мистецтва – художніми засобами переконати “невіруючого”…