Керування у стані алкогольного сп’яніння, перетин суцільної смуги та виїзд на зустрічну – стали причиною дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло подружжя з Тернополя і травмувався п’ятирічний хлопчик.

Нагадаємо, що аварія трапилася 8 листопада минулого року неподалік села Шибалин Бережанської територіальної громади.

Водій, 1978 року народження, керуючи автомобілем Skoda Yeti, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Daewoo Lanos. В результаті удару, чоловік та дружина з Daewoo загинули одразу. П’ятирічного хлопчика у важкому стані госпіталізували до реанімації. Дитина від удару опинилася на панелі біля лобового скла.

Порушника затримали на місці події згідно із статтею 208 КПК. Чоловік пройшов тест на стан алкогольного сп’яніння, який показав в його крові 1,3 проміле алкоголю. Досудове розслідування завершилося і справу слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту скерували до суду згідно із ч.4 ст.286-1 ККУ.

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що знижує увагу та швидкість реакції, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.