Батьки учнів і вчителі Тернопільської спеціальної школи-інтернату влаштували хвилю протестів через реорганізацію їхнього навчального закладу. Зокрема, вони виступають проти рішення сесії обласної ради щодо переходу школи у структурний підрозділ ліцею “Знамення”.

У Тернопільській спеціальній школі-інтернаті навчаються діти із вадами слуху, зору, мовлення. Із ними працюють професійні дефектологи. Відтак батьки дітей і вчителі обурені рішенням про ймовірне закриття навчального закладу.

“Нам повідомили про те, що наш навчальний заклад, як юридичну особу, закриють. Ми мусимо відстоювати інтереси наших дітей. Розуміємо, що без спеціалізованої освіти таким дітям майбутнього просто не бачити. Школа існує вже 29 років, за цей час ми випустили сотні дітей. Саме вони є показниками того, що школа виконує своє завдання. Наразі у школі працює 70 педагогічних працівників. Ми дізналися про те, що нас об’єднують з ліцеєм у п’ятницю. Нам повідомили, що наш заклад закриють, як юридичну установу, про те, що інший заклад претендує на нашу територію і майно. Депутати до тої пори не розуміють за що вони голосували на засіданні обласної ради”, – каже вчителька початкових класів Наталія Кухарук.

Голова обласної ради Віктор Овчарук пообіцяв протестувальникам протягом десяти днів переглянути рішення про реорганізацію школи-інтернату. Ситуацію досліджуватиме спеціально створена комісія. А поки діти навчатимуться у звичному режимі.

Софія Романська