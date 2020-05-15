Навчальний рік у школах завершиться дистанційно. Учні повернуться за парти у вересні.

Відповідне рішення оголосило Міністерство освіти і науки України. Втім, навчальні заклади зобов’язані забезпечити дистанційний процес навчання та підсумкового оцінювання.

Вчителі зобов’язані не лише задавати домашнє завдання, а й пояснювати навчальний матеріал, – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Варто застосовувати сучасні платформи онлайн-комунікації.

«Нині є багато платформ для дистанційного навчання, якщо вчитель випробовує різні платформи, то таке навчання відбуватиметься на досить хорошому рівні. Якщо вчитель не прагне цього робити, ми будемо мати неефективне навчання. Коли вчитель у вайбер-групі записує домашнє завдання, то це не можна назвати дистанційним навчанням. На сьогоднішній час батьки стали вчителями для своїх дітей, коли їм потрібно хоча б щось пояснити своїм дітям. Закон про загальну середню освіту вступив у дію, і саме в законі ми маємо повну автономію закладів загальної середньої освіти. Повну відповідальність за проведення дистанційного навчання несе, як керівник навчального закладу, так і педагогічні працівники. Ми маємо звернення батьків щодо неякісного навчання. Часто батьки скаржаться на конкретних вчителів, що у дистанційному навчанні нічого крім домашніх завдань немає. На такі скарги ми реагуємо, але зрозуміло, що вони передаються до місцевих органів влади, до відділів освіти».

За прогнозами експертів, тривалий карантин позначиться на знаннях учнів. Оскільки у багатьох випадках дистанційне навчання менш ефективне від очного. Рівень знань школярів можна буде аналізувати після проведення ЗНО, яке планують на кінець червня.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Гуманно: тернопільським учителям розповіли, як оцінювати знання учнів

Останній дзвоник онлайн: як завершитьcя навчальний рік у школах Тернополя?