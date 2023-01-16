Вчора останній спочинок у рідному селі Чернилівка знайшов молодий юнак, воїн, морський піхотинець – Іван Вовна.

Про це повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради.

“Серце щемить, бачачи розпач і сльози батьків, які хоронили свого єдиного і довгоочікуваного сина.

З розповідей друзів, Іван був дуже щирий та життєлюбний, особливо відзначався своєю добротою. Завжди усміхнений, завжди готовий прийти на допомогу”, – зазначають у селищній раді.

Іван загинув героїчною смертю, про що зазначалося в рапорті керівництва морської піхоти.

“Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх”. (Ів.15,13) – цей уривок на похороні зачитав отець Михайло, декан Підволочиського деканату Тернопільсько-Зборівської Єпархії УГКЦ.

Батькам покійного на похороні було вручено “Пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України” від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Схиляємо низько голови перед відвагою Івана та щиро дякуємо батькам за добре виховання сина, який до останнього подиху зберіг вірність присязі українському народові ціною власного життя.

Герої не вмирають!

Пам’ять про мужній подвиг простого хлопця з ясними очима буде жити вічно!”.