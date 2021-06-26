Батьки не реагують: діти розбирають бруківку у фонтані на Циганці. ВІДЕО

Неприємний інцидент стався у Тернополі на “Циганці”. Дітлахи граються у фонтані та розбирають бруківку. Дивно не це, дивно те, що дорослі взагалі не реагують на такі ігри дітей.

Тернополянин надіслав в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР відео, в описі до якого зазначив, що батьки на такі дії дітей та на зауваження ніяк не реагують.

На відео видно, що діти облаштовують імпровізовані “басейни” у межах славнозвісного пішохідного фонтану на “Циганці”, витягаючи бруківку. Про це пише Галас.

З відео зрозуміло, що вік діток такий, що поряд десь обов’язко повинні бути дорослі. Але вони ніяк не реагують на дії своїх дітей.

В управлінні закликають тернополян бути свідомим та не руйнувати спільне майно, а також не залишатися осторонь, коли бачите недостойну поведінку дорослих та дітей.