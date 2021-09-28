Рідні п’ятимісячної Олівії, у якої діагностували рак крові, оголосили про закриття збору коштів. Завдяки небайдужим людям на лікування дівчинки вдалося зібрати всю необхідну суму.

Радісною звісткою сім’я поділилася в соцмережі. Батьки подякували всім людям, які так чи інакше долучалися до допомоги їхній крихітці: організовували благодійні лотереї, концерти, розіграші ярмарки чи поширювали пости з проханням зарадити біді.

“Величезне Вам дякую та низький уклін від нас, батьків Олівії! Нехай всі добрі справи повернуться вам у десятикратному розмірі! Здоров’я Вам та вашим родинам!

Ми перегортаємо цю сторінку нашого і життя та продовжуємо далі нашу боротьбу з хворобою! Попереду нелегкий шлях, але завдяки вашій підтримці та щирим молитвам ми будемо зосередженні лише на здоров’ї та лікуванні нашої донечки! Ми зробимо все можливе, щоб Олівія одужала, адже ми не маємо права здаватися!”, – йдеться у дописі.

Рідні Олівії також закликали всіх не бути байдужими до інших постів із закликами про збір коштів для хворих дітей, повідомляють Т1 Новини.