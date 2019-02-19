Батьки іногородніх дітей таки не платитимуть за тернопільські садочки

19/02/2019 Розмір тексту:

Анна Хасан і її адвокат Ростислав Небельський сьогодні виграли Львівський апеляційний суд. Відтепер за дошкільнят без тернопільської реєстрації не доведеться платити щомісяця по 1215 грн.

Нагадаємо, у Тернополі вирішили стягувати плату за іногородніх дітей у дошкільних закладах. Коли 5-річного хлопчика Рената не впустили до садочка, його мама Анна Хасан звернулася до суду. Інтереси жінки представляв адвокат Ростислав Небельський. Відтак Тернопільський адміністративний суд вирішив скасувати наказ управління освіти і науки міської ради. Управління подало апеляцію до Львівського апеляційного суду і в результаті програло її.

«Іногородні діти не будуть сплачувати за дитячі садочки 1215 грн. Через незаконний наказ управління освіти і науки з батьків іногородніх дітей, які відвідують садочки Тернополя, виманили близько півмільйона гривень. Цей безглуздий наказ суперечив не тільки законам «Про освіту», «Про дошкільну освіту», але й кільком статтям Конституції України, особливо ст. 24, в якій чітко вказано, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками», – прокоментував рішення апеляційного суду громадський активіст Олег Синовець

Адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський зазначив, що шукатиме способи, щоб управління освіти і науки повернуло батькам іногородніх дітей вже сплачені кошти.

Софія Романська