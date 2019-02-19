Батьки іногородніх дітей і надалі платитимуть за відвідування тернопільських садочків

19/02/2019 Розмір тексту:

Плата за відвідування міських закладів дошкільної освіти буде і надалі нараховуватися тим батькам, чиї діти не зареєстровані у м. Тернополі. Адже судовим рішенням, який виніс апеляційний адміністративний суд м. Львова, нічого не змінюється.

Оскільки, по перше, договори укладаються на основі рішення виконавчого комітету «Про погодження примірної форми договору про надання освітніх послуг», а це рішення не розглядалося у суді. Окрім того, плата за відвідування садочків була визначена рішенням сесії Тернопільської міської ради від 24 лютого 2017 року.

По-друге, рішенням суду було відновлено дію наказу управління освіти і науки «Про становлення плати в закладах дошкільної освіти за перебування дітей, які не зареєстровані у місті Тернополі». Про визнання нечинним саме цього рішення позивачам відмовив апеляційний адміністративний суд м. Львова. Саме тому договори, які до цього часу уклали батьки іногородніх дітей, є чинними і підлягають обов’язковому виконанню.

На сьогодні тернопільські заклади дошкільної освіти відвідує близько 650 іногородніх дітей, за навчання більшої половини яких (понад 400 дошкільнят) оплату здійснюють органи місцевого самоврядування, де вони зареєстровані: Байковецька, Залозецька, Великогаївська, Білецька ОТГ, а також Тернопільська районна рада. За відвідування ще майже 200 осіб – укладено відповідні договори з їх батьками.

Зазначимо, що такі рішення про відвідування дошкільних закладів дітьми з міською пропискою діють і у інших містах України. Наприклад, відвідувати львівські дитячі садки можуть виключно діти, які зареєстровані у Львові. У Києві введено платне навчання у дитсадках для незареєстрованих у столиці. Подібні рішення також готуються прийняти у Луцьку та в інших містах України.