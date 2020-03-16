Договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік уклала міська рада з Великогаївською сільською радою, Кременецькою міською радою та Тернопільською районною радою. Це означає, що вказані органи місцевого самоврядування перерахують Тернопільській міській раді кошти за навчання їхніх дітей у тернопільських садочках.

Найбільше коштів надійде від Тернопільської районної ради – один мільйон сімсот дев’ять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень. Великогаївська сільрада має заплатити двадцять п’ять тисяч гривень, Кременецька міська рада – дев’ятнадцять тисяч шістсот двадцять гривень. Відповідні рішення прийняли на сорок сьомій сесії Тернопільської міської ради.

Договори з Великогаївською сільрадою та Кременецькою міськрадою укладені до кінця року. А от з Тернопільською райрадою тільки до кінця жовтня. До того ж, райрада оплачуватиме не за всіх дітей, зареєстрованих у селах району, і які відвідують дитсадки у місті, а тільки за тих, де сільради погодилися співфінансувати ці витрати.

– Варто звернути увагу на те, що Тернопільська райрада підписує договір про фінансування до 31 жовтня, тобто до моменту створення нових громад, – прокоментував одне з рішень Сергій Надал, міський голова Тернополя. – Кошти виділяють на ті селах, де сільради дали згоду на співфінансування. Оскільки у Петрикові не дали такої згоди, райрада за них також відмовилася фінансувати. Таким чином за жителів села Петриків не хоче платити ні сільська рада, ні районна рада. Очевидно, їм прийдеться здійснювати таку плату самостійно. Ми затверджуємо договір в межах тих коштів, які виділила райрада.

Ольга Похиляк також зазначила, що у Петрикові немає свого дошкільного навчального закладу, на відміну від Острова, Великої Березовиці. І попри це сільрада не погодилась співфінансувати виховання дітей у тернопільських дитсадках.

Ольга Трач