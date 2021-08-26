Арсенкові Борису з Тернопілля вдалося виграти у лотерею ін’єкцію від страшної хвороби – спінально-м’язової атрофії (СМА).

Цей укол коштував понад 1 мільйон доларів. А гроші, що збирали для Арсенка, батьки передали для хлопчика, який зараз терміново потребує допомоги – Єгору Кудрявському. Сума цих коштів становить 17 мільйонів гривень, повідомляє Файне місто.

“Чому Єгор? Тому що збір Єгорка мав найвищий відсоток на час коли ми повернулись додому від суми, яку їм виставила клініка(із знижкою). І сьогодні на їхній сторінці ми бачимо слова, на які вони чекали цілих 11 місяців «ЗБІР ЗАКРИТО!»”, – про це написала у соціальній мережі Фейсбук мама Арсенка.

Зі свого боку родина Кудрявських щиро дякує сім’ї Борисів за неймовірну допомогу.

“Шановна сім’я Борисів! Ми не зможемо дістати вам зірку з неба, здійснити ваші найзаповітніші мрії, але знайте , що двері нашого дому будуть завжди відкриті для вас! Ми віддамо вам останнє, якщо ви того будете потребувати!!! Ми будемо винні вам до кінця нашого життя! Ми всім серцем хочемо, щоб ви побачили перші кроки Арсенчика! Щоб родина ваша була щасливою та здоровою!!! Ми вдячні всім , хто долучився до нашого збору!!! Наша родина бажає вам всім міцного здоров’я! Нехай сльози на ваших обличчях будуть лише від щастя!!!”, – пише на своїй сторінці у мережі Фейсбук мама Єгора Анна Кудрявська.

Також 5 750 000 гривень передали Максимку Антонишину з Тернопільщини, котрий потерпає від тієї самої недуги.