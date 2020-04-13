Про мертвого хлопця на лінію “102” надійшло повідомлення від мешканців Чортківського району. На перилах автомобільного мосту люди виявили повішаним сімнадцятирічного сусіда.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 11 квітня неповнолітній близько 19:00 вийшов прогулятися. Куди саме йде, батькам не сказав, але пообіцяв за кілька годин повернутися. Батьки прочекали до ранку, але сина не було. На телефонні дзвінки не відповідав.

Шукати підлітка вранці пішов батько. Чоловік побачив дитину повішаною на мосту, неподалік села. При попередньому огляді тіла судово-медичний експерт слідів насильницької смерті не виявив, лише странгуляційну борозну.

Не було при хлопцеві і жодних передсмертних записок. Працівники поліції перевіряють друзів загиблого, а також моніторять соцмережі, в яких був зареєстрований загиблий, на предмет причетності до будь-яких так званих груп смерті.

Сусіди кажуть, що родина благополучна, позитивно відгукуються і про юнака.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з позначкою “самогубство”, повідомляють у поліції. Причину смерті після розтину встановить експерт.