Ввечері, 21 червня, на трасі поблизу села Мишковичі, у напрямку Тернополя, сталася жахлива аварія.

Зіткнулися дві легкових авто – машини загорілися, людей розкидало у різні сторони, деяких пасажирів доводилося витягувати з машин. У тій жахливій аварія постраждала ціла родина Марії Злепко, працівниці ЗОШ№28. У жінки в аварії загинув тато, донька опинилася в реанімації, а племінник – в комі.

Як повідомляє видання Тернополяни, зараз друзі збирають кошти, щоб допомогти родині Марії.

“Друзі. У моєї подруги Марія Злепко, трапилось велике горе. Автомобіль, у якому вона перебувала з рідними, вчора потрапив в ДТП. Батько помер, донечка в реанімації, племінник в комі, мати якого вагітна, а молодшу донечку сьогодні перевели у хірургію. У Марії також травми, але від госпіталізації вона відмовилась. Я звертаюсь до усіх з величезним проханням допомогти фінансово та підтримати молитвою у цей важкий для родини Марії час. Вірю, що разом ми зможемо забезпечити їй необхідну допомогу. Номер картки для допомоги рідним Марії – 4149499801817816“, – відзначила Наталія Трачук.