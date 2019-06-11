Кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 ККУ- незаконне заволодіння транспортним засобом співробітники Тернопільського відділу поліції інкримінують 45-річному жителю обласного центру.

Як повідомляють у поліції, чоловік поцупив легковик у власного сина.

До правоохоронців із заявою про незаконне заволодіння звернулася мати потерпілого. Зі слів жінки, саме вона придбала для сина транспортний засіб. Та одного дня, прийшовши до гаража, помітила, що замки гаражних воріт пошкоджені й автівки немає.

Оперативники швидко розшукали крадені Жигулі і встановили, що до крадіжки причетний колишній чоловік заявниці. Зловмисник через постійні конфлікти, що тривали вже після розірвання шлюбу, вирішив відімстити колишній, викравши з гаража автомобіль, що належить синові.

Триває досудове розслідування.