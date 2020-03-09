Натомість на людях до всіх ставився ввічливо і приязно, тому-то у громаді домашнього галабурдника характеризували позитивно! Відтак жителі с. Свидова, що на Чортківщині, не одразу повірили словам колишньої дружини та рідної дочки.

Woman Covering Her Face In Fear Of Domestic Violence

Але красномовними доказами слугували численні синці та забої на руках і тілі обох потерпілих. Та найбільше правоохоронців і сусідів шокувала зламана рука дівчини, яку «люблячий» татусь вдарив ногою і зламав тендітну правицю. У Чортківському районному суді потерпілі розповіли, що батько давно вже перетворив їхнє життя на пекло і вони постійно потерпали від домашнього тирана, повідомляє “Номер один“.

Тим часом суд встановив, що за пару місяців до трагедії чоловіка вже було засуджено за завдані знайомому побої.

Однак замість того, щоби спокутувати провину, чоловік почав зганяти свою злість на найдорожчих у світі людях. Першою під гарячу руку потрапила колишня дружина, котра, до речі, саме через побиття й розлучилася з подружжям.

Отож у середині серпня минулого року під вечір благовірний через дрібниці почав чіплятися до жінки. Та спробувала заспокоїти його – і у відповідь отримала ляпас по обличчю та декілька ударів ногою в живіт. Рятуючись від мордувань, жінка вибігла надвір, однак чоловік наздогнав її і продовжував бити кулаком по голові, аж поки не втрутились сусіди. Утім завдав потерпілій легкі тілесні ушкодження (ч.1 ст. 125 КК України).

Наступного дня під гарячу руку потрапила вже дочка. В обід, перебуваючи у літній кухні, татусь почав чіплятися та ображати дівчину. Прагнучи уникнути сварки, юнка вийшла на подвір’я. Тоді розлючений батько наздогнав її і точним ударом ноги вдарив по руці. Почувся легкий хруст – і рука безсило повисла й опухла просто на очах. У лікарні з’ясувалося, що кінцівку зламано. Мовою Кримінального кодексу це кваліфікується вже як умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості (ч.1 ст. 122 КК України). І це вже зовсім інша історія – кримінальна.

Та поки тривало слідство й лікування, потерпілі встигли забути гіркоту і біль від несправедливих образ, тож напередодні суду уклали угоду про примирення зі своїм кривдником. Відтак вироком Чортківського районного суду йому призначено покарання без позбавлення волі – 850 грн. штрафу.

Олена Густенко, Номер один