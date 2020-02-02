Аби синів не забрали до війська, сивочолий батько готовий був сісти до тюрми. Відтак із кулаками напав на працівників Бучацького районного військового комісаріату.

Як повідомляє Номер один, надзвичайна подія трапилась 18 жовтня минулого року. Сержант військового комісаріату О. разом із начальником відділення офіцерів запасу та кадрів, старшим лейтенантом М., на виконання президентського указу ходили по хатах та нагадували юнакам, які за віком підлягали призову, про їхній громадянський обов’язок у жовтні – грудня 2019 р. з’явитися у військкомат для подальшого проходження строкової військової служби.

Зайшли військові офіцери і на подвір’я до старого Степана. Проте розмови не вийшло, оскільки господар одразу почав ображати й нецензурно висловлюватись на адресу сержанта та старшого лейтенанта, а потім підійшов і почергово вдарив кожного по обличчю, завдавши фізичного болю, хоча й не спричинивши тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 126 КК України).

Ясна річ, офіцери одразу покинули негостинне подвір’я, але викликали поліцію і проти агресивного селянина було порушено кримінальне провадження.

Під час розгляду справи у Бучацькому районному суді добродій Степан вину визнав повністю і вибачився перед військовими, відтак суд призначив йому покарання – 130 годин громадських робіт.

З етичних міркувань імена дійових осіб змінено.