“Батько наш Бандера”: тернопільські школярі приєдналися до популярного флешмобу у Тік Ток. ВІДЕО

Батько наш Бандера: саме з таких слів починається повстанська пісня і відомий тренд у соціальній мережі Тік Ток. Здавалося, б що у них спільного?

Виявилося, що пісня часів УПА дуже популярна серед молоді. Відео з її виконанням набирають у мережі все більшої популярності. А все почалося із жарту львівських школярок, повідомляють Т1 Новини.

Дівчата заспівали пісню у себе в школі, зняли це на телефон і завантажили в соціальну мережу. Ідея настільки сподобалася користувачам, що її почали масово дублювати, при чому будь-де. В коридорах, класах, на дворі і навіть у вбиральнях.

Школярі з Тернопільщини також стежать за популярними трендами. Однією із тих хто приєдналася до тік ток флешмобу є Ілона Гринчак. Дівчина розповіла, разом із друзями знімали відео для забави, але лише за один день його подивилися більше десяти тисяч людей.

Тренд став настільки популярним, що користувачі почали накладати рядки пісні на різні відео-меми.

Флешмоб продовжує набирати все більшої популярності, на сьогодні хештег “Батько наш Бандера” у тік тоці подивилося більше 7 мільйонів користувачів.