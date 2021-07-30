Батько намагався додзвонитися до сина, але той не відповідав: на Тернопільщині трагічно загинув юнак

Нещастя трапилося в багатодітній родині на Теребовлянщині. Вода забрала життя 16-річного юнака.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий того дня прийшов на роботу до батьків. Чекав їх на ставку. В кінці робочого дня, о 17:00, батько намагався додзвонитися до сина, але той на дзвінки не відповідав. Він разом з співробітниками пішов шукати юнака, але марно.

Близько 18.00 один з робітників на березі штучного ставка, що знаходиться на території приватного підприємства, побачив одяг дитини, а у водоймі тіло неповнолітнього. Реанімувати хлопця не змогли. Бригада екстреної меддопомоги, яка прибула на місце нещастя, констатувала лише смерть дитини.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою “нещасний випадок”.