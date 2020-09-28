За великого бажання цю історію можна було б представити приблизно в такому ракурсі: “І сказав батько синові: сину, отой мерзотник зазіхнув на наше з тобою чесно нажите і трудовими мозолями зароблене майно. А отже – на майно неньки -України. Цього пробачити ніяк не можна. Тож нехай пожне те, що посіяв і нехай ляже на його підлу голову десниця справедливого воздаяння за скоєне”. І послухав син мудрого батьківського слова, і закликав під свої знамена двох добрих молодців, та й узялися всі разом вершити справедливість…”.

Можна, трохи напруживши фантазію, уявити, що в подібному стилі буде вибудувана тактика адвоката на майбутньому судовому процесі. Якщо, звісно, до нього дійде справа. Мала б, за юридичними канонами, дійти – адже не кожного дня начальник державної податкової інспекції Головного управління ДПС в області попадається на банальному рекеті – наче “відморожений” член якоїсь “бригади” на початку 90-х. В даному ж випадку можна вести мову про справжній “сімейний підряд” чи навіть беріть вище – “трудову династію”, оскільки у злочинній оборудці брав посильну участь і син шановного податківця. За допомогою двох суб’єктів з кримінальним досвідом вони вимагали у громадянина 40 тис доларів США за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця. При цьому вони погрожували фізичною розправою йому та його родині.

Як на недавнього господаря солідного кабінету, можливо, з портретом Президента, іконою на поличці шафи і світлинами найближчих людей на робочому столі – заняття, скажемо відверто, більш ніж сумнівне. Звичайно, в нас навряд чи когось можна дуже здивувати тим, що солідний бізнес чи представники державних органів нерідко змикаються у своїй діяльності з кримінальним світом. В даному випадку цікавіше інше: який буде обраний запобіжний захід і коли/чи справа дійде до суду? З цим у нас, як ведеться, виникають традиційні “пробуксовки”. Ось і екс-глава САП Назар Холодницький, виступаючи нещодавно на одному львівському каналі, навів перелік “більших чи менших рибин”, які потрапили в сіті його служби. Однак, коли мова зайшла про те, чим закінчилися ті провадження, в звичній для наших прокурорів манері розвів руками: ми, мовляв, свою роботу зробили, а далі вже справа за судом. Отож, виходячи з попереднього немалого досвіду, можна не без підстав припустити, що і в даному випадку він не буде надміру кровожерним. І що вже невдовзі батько і син цілком можуть разом з люблячою родиною відзначати за столом щасливе завершення цієї історії – на радість тій же родині й усій Україні…

Ігор Дуда

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