Батько Арсенчика, котрий бореться з рідкісною недугою, виставив на аукціон футболку гравця київського “Динамо”

Юрій Борис, батько маленького хлопчика Арсенчика з рідкісним генетичним захворюванням СМА (спінальна м̕ язова атрофія), виставив на благодійний аукціон футболку гравця київського «Динамо» Віктора Циганкова, в якій він грав у півфінальному матчі кубка України «Агробізнес» (Волочиськ) – «Динамо».

Аукціон триватиме три дні, тобто в четвер, 29 квітня, о 21:00 буде визначено переможця. Стартова ціна футболки 3 000 гривень, крок 500 гривень.

Якщо ви самостійно хочете допомогти Арсенкові:

Приватбанк:

5168 7451 0437 7749 Борис Н.П.(мама)

UA803052990000026206897933370

5168 7451 0437 7756 Борис Ю.І.(тато)

UA063052990000026209897934503

MONOBANK:

4441 1144 2440 5288 Борис Н.П. (мама)

4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І.

Ощадбанк:

5167 8032 1842 1886 Борис Ю.І. (тато)

Для жителів Польщі:

Oleksandr Shvedov

Bank Millenium

98 1160 2202 0000 0003 1463 8328

Для жителів Європи:

IBAN : PL98 1160 2202 0000 0003 1463 8328

Oleksandr Shvedov

Kod SWIFT Banku: BIGBPLPW

Для жителів Англії:

Barclays Bank

Nataliya Kryvoruchko

20-25-19

70424102

Сбербанк:

4244 9100 3948 5675 (Borys Yurii)

Moneygram: Borys Yurii (не забудьте сповістити код переказу)

PayPal me/arsensma

GoFundMe (Mykhailo Borys) – США

Facebook donate (Roksolana Lebid) – США

betterplace.me(Nadiya Gasch)-Німеччина

Джерело: Тижневик “Номер один”