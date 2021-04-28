Юрій Борис, батько маленького хлопчика Арсенчика з рідкісним генетичним захворюванням СМА (спінальна м̕ язова атрофія), виставив на благодійний аукціон футболку гравця київського «Динамо» Віктора Циганкова, в якій він грав у півфінальному матчі кубка України «Агробізнес» (Волочиськ) – «Динамо».
Аукціон триватиме три дні, тобто в четвер, 29 квітня, о 21:00 буде визначено переможця. Стартова ціна футболки 3 000 гривень, крок 500 гривень.
Якщо ви самостійно хочете допомогти Арсенкові:
Приватбанк:
5168 7451 0437 7749 Борис Н.П.(мама)
UA803052990000026206897933370
5168 7451 0437 7756 Борис Ю.І.(тато)
UA063052990000026209897934503
MONOBANK:
4441 1144 2440 5288 Борис Н.П. (мама)
4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І.
Ощадбанк:
5167 8032 1842 1886 Борис Ю.І. (тато)
Для жителів Польщі:
Oleksandr Shvedov
Bank Millenium
98 1160 2202 0000 0003 1463 8328
Для жителів Європи:
IBAN : PL98 1160 2202 0000 0003 1463 8328
Oleksandr Shvedov
Kod SWIFT Banku: BIGBPLPW
Для жителів Англії:
Barclays Bank
Nataliya Kryvoruchko
20-25-19
70424102
Сбербанк:
4244 9100 3948 5675 (Borys Yurii)
Moneygram: Borys Yurii (не забудьте сповістити код переказу)
PayPal me/arsensma
GoFundMe (Mykhailo Borys) – США
Facebook donate (Roksolana Lebid) – США
betterplace.me(Nadiya Gasch)-Німеччина
Джерело: Тижневик “Номер один”
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