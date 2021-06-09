Пам’ятні відзнаки “Батьківське серце” отримали діти загиблих героїв російсько-української війни. Урочиста церемонія відбулася у Збаразькому замку. Їх вручали учасники бойових дій на Східній Україні.

Відзнака «Батьківське серце» – срібний кулон у вигляді серця, обрамленого терновим вінком з краплинкою крові. На зворотному боці кулона нанесено прізвище та ім’я загиблого Героя та іменне посвідчення. Ідея такої символічної нагороди у тому, щоб кожна дитина могла носити частинку батьківського серця із собою, – зазначив ініціатор проекту, президент громадської спілки “Всеукраїнське військово-цивільне об’єднання “Бойове братерство України” Павло Жебрівський. Такі відзнаки вручають дітям загиблих бійців в усіх регіонах України.

«Ці символи нагадуватимуть дітям про їхніх батьків, що є Героями України, які поклали своє життя за майбутнє нашої держави. Цей символічний знак уособлює частинку батьківського серця, яке завжди з дітьми. Ми розуміємо, що у моменти втрати дуже важлива підтримка. Хочеться, щоб діти знали, що вони мають на кого покластися. Ми розділяємо їхній біль втрати і цінуємо подвиги наших захисників».

Додамо, відзнаки «Батьківське серце» започаткувала Громадська спілка «Всеукраїнське військово-цивільне об’єднання «Бойове братерство України» у 2019 році. Їх вже отримали більше тисячі дітей.