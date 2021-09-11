Гімназію закрили, а батьків можуть оштрафувати за те, що діти не ходять на навчання

Батьків учнів Чугалівської гімназії можуть оштрафувати за те, що діти не ходять на навчання.

Про це Суспільному розповіла мама одного з учнів Інна Щупак.

Йдеться про 5-9 класи, які з першого вересня закрили, бо гімназію зробили початковою школою. Переводити дітей в інші навчальні заклади батьки відмовилися. За словами Інни Щупак, сьогодні близько 20 батьків зустрілись із поліцейськими. Жінка каже, їм повідомили, що до середи мають перевести дітей на навчання в іншу школу:

“Сьогодні в школі відбувалася профілактична бесіда поліції з батьками щодо невідвідування дітьми навчального закладу. Освіта ні на які перемовини, компроміси з нами не йде. Нас тільки залякують соціальною службою. Ми переживаємо за життя і здоров’я своє і своїх дітей. Вони отримали дуже велику психологічну травму. Чугалівську гімназію ми будемо відстоювати далі”.

Суспільне зателефонувало до Кременецького відділу поліції. Чоловік, який підняв слухавку, сказав, що керівництва немає на місці та він не може уточнити, чи спілкувалися його колеги з батьками з Чугалів.

Адвокат Максим Майка каже, відповідно до закону про Нацполіцію, поліцейські можуть проводити такі профілактичні бесіди:

“Одним із завдань, передбачених законом «Про Національну поліцію» є профілактика правопорушень. Тому, відповідно, роз’яснювальні бесіди можуть бути проведені тою чи іншою мірою. Разом з тим, у випадку, якщо буде будь-який письмовий документ чи наказ, чи розпорядження, чи роз’яснення – зазначені акти можуть бути предметом оскарження особами, які оскаржують відомості, викладені в них, в органах судової влади”.

Максим Майка каже, якщо діти не відвідуватимуть школу, на батьків можуть скласти протокол про адмінправопорушення відповідно до статті 184. За це передбачений штраф до 1700 гривень. Чи платитимуть його батьки, може вирішити лише суд, каже адвокат.

За словами Інни Щупак, в понеділок має відбутись погоджувальна рада з головою громади та депутатами Кременецької міської ради. Проситимуть, щоб депутати скасували рішення реорганізувати гімназію. Також вчителька гімназії Надія Медецька, яку через реорганізацію звільнили, оголосила голодування. Жінка розповіла, голодуватиме, допоки депутати не змінять рішення.

Нагадаємо, 19 квітня в селі Чугалі проводили громадські слухання, на них прийшли понад 70 жителів, розповіла вчителька математики Чугалівської гімназії Надія Медецька. За її словами, тоді майже одноголосно прийняли рішення не реорганізовувати Чугалівську гімназію. Після цього батьки учнів Чугалівської гімназії кілька разів перекривали дорогу в Кременці та на виїзді з міста, щоб голова громади наклав вето на рішення сесії, яким заклад реорганізували. Голова громади Андрій Смаглюк розповів, зробити цього не може, бо в бюджеті громади недостатньо грошей, щоб фінансувати заклад як гімназію. За його словами, вона малокомплектна і громада не отримує на неї освітню субвенцію.