Село Перепельники— край Тернопільської області. За версією Росії саме ця місцина є батьківщиною українських шпигунів.

У жовтні цього року місцевих жителів Зеновія та Ігоря Ковалів затримали як агентів СБУ, повідомляють Т1 Новини. Ті начебто на замовлення вербувальника приїхали, аби відзняти на відео автомобільні й залізничні мости, теплоелектростанцію. Чоловіків і досі утримують у Росії. До сьогодні на зв’язок із рідними Ковалі не виходили.

За версією ФСБ Російської Федерації, мама Ігоря та дружина Зиновія – Ірина теж працює на СБУ і збирає інформацію про ворогів. Почуте жінку, м’яко кажучи , шокувало. Вона перестала виходити із дому, хоч у Перепельниках працює директоркою школи. Та односельці не вірять у те, що сім’я Ковалів є агентами СБУ.