Мешканець Підволочиська Ільчишин Андрій Богданович (позивний «Святий») 14 жовтня став одним із 20-ти добровольців Тернопільщини, якого нагородили орденом «Лицарський хрест добровольця».

Андрій Ільчишин є добровольцем 131-го окремого розвідувального батальйону. Народився майбутній батько-герой 8 грудня 1971 року. Навчався у ЗОШ № 1 міста Підволочиськ. Вищу освіту здобув у Львові. Був учасником Революції Гідності. На війну пішов рядовим, а повернувся лейтенантом Збройних сил України.

Воював разом із сином та дружиною в одному підрозділі. Пройшов бої у Маріупольському, Луганському, Донецькому напрямках. Одружений та виховує трьох дітей – сина та двох доньок. Наразі працює в «Укртелекомі».

Нагороди: почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня, почесний нагрудний знак Командувача сухопутних військ ЗСУ «За службу», почесний нагрудний знак президента України «За участь в антитерористичній операції», відзнака 131 ОРБ «Хрест розвідника», почесний знак «За участь у бойових діях УНСО» ІІ ступеня. Окрім цього, медаль «За жертовність і любов до України», почесний знак «Маріуполь. Відстояли – Перемогли», відзнака «Ветеран війни – учасник бойових дій», відзнака «Учасник АТО». Додамо, що першим із сім’ї Ільчишиних на війну пішов батько Андрій, пізніше до нього приєдналися дружина Олена Ільчишин-Грех, (позивний «Вишня») – понад 2 роки перебування у лавах добровольців та син Андрій Ільчишин, (позивний «Правий») – понад 3 роки.